Искандер Гиниятуллин: в Казани завершают пуск тепла в жилые дома

«Две недели, которые необходимы на отладку режимов, не означают, что отопительный сезон начался 7 октября и приходите через две недели жаловаться. Это неправильно. Две недели мы даем жилищникам, чтобы во всех 400 с лишним тысячах квартир стало тепло, чтобы за это время отладить режимы работы уже повсеместно включенного отопления. Эти две недели — это максимально возможное время на устранение каких-то дефектов, которые могли проявиться в ходе пуска тепла на продувку стояков, на запад циркуляции в тупиковых домах».