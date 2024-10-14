«Буду жаловаться в прокуратуру»: Нижегородская учительница, выложившая в соцсети фото своих танцев на пилоне, прокомментировала «Комсомолке» разгоревш

— Человек она прекрасный. Отличный педагог. Мастер своего дела. Считаю, что каждый человек имеет право на хобби. И выставлять в своих соцсетях то, что считает нужным. Здоровый человек, живущий полноценной жизнью, не будет оценивать педагога по фото из соцсетей. Важно то, как он доносит предмет, как взаимодействует с учениками и руководствоваться отзывами, а не фото. Просто обиделась на нее какая-то дама, видимо, вот и решила, что таким образом сломает жизнь человека. Людская зависть, — поделилась в разговоре с КП-Нижний Новгород знакомая девушки Кристина Т. — Благо знаю ее давно, и то, что она преподает, — это от огромной любви к детям. Она вела мою дочь с самого детства (у нас была задержка речевого развития), и во многом благодаря ей мы исправили ситуацию, и теперь живем полноценной жизнью. А черный пиар — это тоже пиар. Пусть о ней узнает весь город.