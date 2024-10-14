«Буду жаловаться в прокуратуру»: Нижегородская учительница, выложившая в соцсети фото своих танцев на пилоне, прокомментировала «Комсомолке» разгоревш

На прошлой неделе в Нижнем Новгороде разгорелся грандиозный скандал после того, как городские паблики облетели снимки 31-летней учительницы русского языка одной из нижегородских школ. На них женщина в легком наряде танцует на пилоне. Как оказалось, все эти снимки были опубликованы на ее личных страницах в соцсетях, где их и заприметили особо бдительные родители. Правда, со своим возмущением они пошли не к директору и не в министерство образования, а прямиком на городские форумы.
— Учительница литературы и по совместительству классный руководитель 9-го класса начала публиковать на своих страничках в соцсети очень раскрепощенные фото и видео, — пожаловались они городской общественности.
Однако, вопреки ожиданиям, большая часть нижегородцев поддержала учительницу. По мнению пользователей, в свободное время учителя вольны заниматься тем, чем хотят. А многие и вовсе объяснили жалобу родителей обычной завистью к безупречной фигуре красавицы-учительницы. Кроме того, за учителя вступились многочисленные родители, которым она помогла в качестве логопеда.
— Человек она прекрасный. Отличный педагог. Мастер своего дела. Считаю, что каждый человек имеет право на хобби. И выставлять в своих соцсетях то, что считает нужным. Здоровый человек, живущий полноценной жизнью, не будет оценивать педагога по фото из соцсетей. Важно то, как он доносит предмет, как взаимодействует с учениками и руководствоваться отзывами, а не фото. Просто обиделась на нее какая-то дама, видимо, вот и решила, что таким образом сломает жизнь человека. Людская зависть, — поделилась в разговоре с КП-Нижний Новгород знакомая девушки Кристина Т. — Благо знаю ее давно, и то, что она преподает, — это от огромной любви к детям. Она вела мою дочь с самого детства (у нас была задержка речевого развития), и во многом благодаря ей мы исправили ситуацию, и теперь живем полноценной жизнью. А черный пиар — это тоже пиар. Пусть о ней узнает весь город.
Тем временем на скандал отреагировали в городском департаменте образования — там сделали педагогу выговор и провели беседу по поводу скандальных снимков. Однако даже там признали, что никаких претензий к педагогу по качеству работы у родителей не было. Спустя двое суток педагог решилась откровенно рассказать о произошедшем.
— 11 октября новостные сообщества Нижнего Новгорода стали распространять мои личные фотографии и видео с отчетного концерта в студии танца, где проходят тренировки по Pole Dans и где присутствовали только девушки, которые так же тренируются вместе со мной. Фото и видео были выложены в социальной сети на личной странице. Данные сообщества оклеветали меня и оскорбили мое достоинство, назвав «учителем легкого поведения». Что повлекло моральный ущерб и строгий выговор (дисциплинарное взыскание) от работодателя, — рассказала «КП-Нижний Новгород» сама учительница Анастасия Б. — За годы работы с классом в школе, конфликтов с детьми и родителями не было. Претензий насчет моего хобби со стороны родителей моих учеников не было. Однако паблики продолжают выкладывать мои фотографии, тем самым создавая ещё более напряженную обстановку.
В связи со сложившейся ситуацией педагог намерена обратиться сначала в прокуратуру, а потом уже в суд.
— Сегодня будет передано заявление на паблики в прокуратуру, затем после рассмотрения в суд, — поделилась Анастасия. — Я считаю, что важно как педагог относится к детям, это и характеризует его как специалиста. За годы работы, у меня накопилось десятки благодарных родителей, чьим детям я помогла.