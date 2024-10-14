Кубанские полицейские предупредили водителей о начале сезона туманов

Водителям рекомендуют при движении в тумане быть предельно внимательными, осторожными и аккуратными на дорогах. Полицейские отмечают, что нужно следовать правилам дорожного движения, соблюдать требования дорожных знаков и полицейских, избегать резких маневров, резкого торможения. Кроме того, нужно увеличивать дистанцию между машинами, боковой интервал, а также выбирать безопасную скорость, при которой в любой момент можно остановить автомобиль.