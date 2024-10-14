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Кубанские полицейские предупредили водителей о начале сезона туманов

В Краснодарском крае начался сезон туманов, в связи с которым на дорогах сокращается видимость. Об этом предупреждают в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.

Сейчас в Олбани: +8° 2 м/с 87% 746 мм рт. ст. +7°

Водителям рекомендуют при движении в тумане быть предельно внимательными, осторожными и аккуратными на дорогах. Полицейские отмечают, что нужно следовать правилам дорожного движения, соблюдать требования дорожных знаков и полицейских, избегать резких маневров, резкого торможения. Кроме того, нужно увеличивать дистанцию между машинами, боковой интервал, а также выбирать безопасную скорость, при которой в любой момент можно остановить автомобиль.

Пешеходам советуют использовать световозвращающие элементы, чтобы обезопасить себя в темное время суток.

ГИБДД