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Отопительный сезон 2024 в Волгограде начнется 17 октября

Когда в Волгограде включат отопление в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

Власти определились, когда в Волгограде начнется отопительный сезон 2024 года — включат отопление 17 октября. Мэрия сообщила, что подтопка социальных учреждений по заявкам руководителей школ, детсадов и больниц возможна уже с 14 октября.

— Администрация приняла решение о начале отопительного сезона, не дожидаясь предусмотренного нормативами периода, — рассказали в администрации города.

По закону отопление включают, когда пять дней подряд среднесуточная температура держится на уровне +8 градусов и ниже. Прошедшие выходные начали отсчет. В ночь на понедельник, 14 октября, в Волгограде ночью был первый мороз, термометры показывали −1 градус. Но уже с 15 октября в городе заметно потеплеет.

— Среднесрочный прогноз на октябрь показывает, что данный параметр во второй половине месяца будет держаться ненамного выше указанных значений, — отмечают чиновники.

ЖКХ