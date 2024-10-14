Отопительный сезон 2024 в Волгограде начнется 17 октября

По закону отопление включают, когда пять дней подряд среднесуточная температура держится на уровне +8 градусов и ниже. Прошедшие выходные начали отсчет. В ночь на понедельник, 14 октября, в Волгограде ночью был первый мороз, термометры показывали −1 градус. Но уже с 15 октября в городе заметно потеплеет.