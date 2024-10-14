Кассовый зал второго строящегося вестибюля станции «Физтех» украсили художественным панно

Станцию «Физтех» открыли в сентябре прошлого года в составе участка продления Люблинско-Дмитровской линии «Яхромская» — «Физтех». Там предусмотрены два вестибюля с выходами к Дмитровскому шоссе, жилой и общественной застройке и остановкам наземного транспорта.