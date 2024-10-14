Кассовый зал второго строящегося вестибюля станции «Физтех» украсили художественным панно

«Украшением кассового зала второго вестибюля станции “Физтех” стала тематическая художественная композиция, посвященная расположенному рядом вузу. Панно выполнено на стекле в технике многоцветной печати. Пол и стены пассажирской зоны вестибюля облицованы камнем российского месторождения: амфиболитом, габбро и сибирским гранитом», — рассказал Василий Десятков.
Фасад вестибюля площадью пять тысяч квадратных метров облицевали алюминиевыми и металлическими панелями.
Продолжается благоустройство прилегающей к станции метро территории, включающее озеленение и укладку асфальта. По проекту здесь установят урны и скамейки, вымостят гранитом пешеходные дорожки площадью около 24 тысяч квадратных метров.
Станцию «Физтех» открыли в сентябре прошлого года в составе участка продления Люблинско-Дмитровской линии «Яхромская» — «Физтех». Там предусмотрены два вестибюля с выходами к Дмитровскому шоссе, жилой и общественной застройке и остановкам наземного транспорта.