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Кассовый зал второго строящегося вестибюля станции «Физтех» украсили художественным панно

В строящемся северном вестибюле станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии метро завершили архитектурную отделку и продолжают монтаж инженерных систем — устанавливают вентиляцию и противопожарное оборудование. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Украшением кассового зала второго вестибюля станции “Физтех” стала тематическая художественная композиция, посвященная расположенному рядом вузу. Панно выполнено на стекле в технике многоцветной печати. Пол и стены пассажирской зоны вестибюля облицованы камнем российского месторождения: амфиболитом, габбро и сибирским гранитом», — рассказал Василий Десятков.

Фасад вестибюля площадью пять тысяч квадратных метров облицевали алюминиевыми и металлическими панелями.

Продолжается благоустройство прилегающей к станции метро территории, включающее озеленение и укладку асфальта. По проекту здесь установят урны и скамейки, вымостят гранитом пешеходные дорожки площадью около 24 тысяч квадратных метров.

Станцию «Физтех» открыли в сентябре прошлого года в составе участка продления Люблинско-Дмитровской линии «Яхромская» — «Физтех». Там предусмотрены два вестибюля с выходами к Дмитровскому шоссе, жилой и общественной застройке и остановкам наземного транспорта.

метро