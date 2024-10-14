«Стало очень много свободы — всё можно!»

— Я был фотографом журнала Interview и периодически видел Уорхола в редакции, но больше общался с арт-директором, чем с самим Энди. Тем не менее я был вовлечен в их деятельность, посещал с ним самим и Жан-Мишелем Баския многие мероприятия. Тогда, однако, я воспринимал это скорее как светскую жизнь. Поп-арт (течение, созданное Энди Уорхолом. — «Известия») был для меня гламурным модным трендом, а не высоким искусством.