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Главные новости 14 октября 2024 года

Последние новости за сегодня — 14 октября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 14 октября 2024 года.

В Кремле высказались об идее ввести налог на бездетность

Источник: AP 2023

Кремль не в курсе деталей предложения о введении налога на бездетность. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что налог существовал в советское время и вряд ли имел какое-то влияние на показатели рождаемости.

В Талгар в Казахстане вошла Нацгвардия после убийства подростка

Национальную гвардию МВД Казахстана привлекли к охране общественного порядка в Талгаре (Алма-Атинская область) после резонансного убийства 16-летнего подростка и поджога дома, где проживала его семья. После убийства возбудили уголовное дело, участников произошедшего задержали.

Принадлежащая Бакальчуку компания требует у него 37 млрд рублей

Источник: @WBakalchuk

«ВБ девелопмент» подала иск в Арбитражный суд Московской области к предпринимателю Владиславу Бакальчуку, сумма требований — 37 млрд рублей. Ранее Татьяна Бакальчук, сменившая фамилию на Ким, обвинила Бакальчука в краже денег на такую же сумму.

Россиянам напомнили о четырехдневной неделе в начале ноября

Первая рабочая неделя ноября из-за Дня народного единства продлится четыре дня — с 5 по 8 ноября. Перед этим россияне будут работать шесть дней подряд — с 28 октября по 2 ноября.

В Германии обнаружили велосипедиста из России на военном объекте

Источник: AP 2023

Российский велосипедист, проехав шлагбаумы и предупреждающие знаки, попал на военный объект в немецком Гарделегене, где тренируются служащие армии ФРГ. Полиция допустила, что он мог шпионить, но не задержала его.