В Перми улицу затопило кипятком после прорыва трубы

Как рассказывает портал, о происшествии, которое случилось в краевой столице утром 14 октября, сообщили жители города. По словам пермяков, прорыв трубы с горячей водой произошёл около домов по улице Старцева, 9/2 и 9/3. Из-за аварии кипяток вылился на улицу и начал стекать по дороге. Портал также уточняет, со ссылкой на слова пермячки, что люди пермяки поскальзываются на гололёде и падают в вытекающую воду. Женщина также утверждает, что в районную администрацию уже сообщили о происшествии. Как оказалось, сети, на которых произошла авария — бесхозные.