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В Перми улицу затопило кипятком после прорыва трубы

Горячая вода свободно течёт по дороге.

Источник: Аргументы и факты

Улицу в Перми затопило кипятком после прорыва трубы, сообщает 59.RU.

Как рассказывает портал, о происшествии, которое случилось в краевой столице утром 14 октября, сообщили жители города. По словам пермяков, прорыв трубы с горячей водой произошёл около домов по улице Старцева, 9/2 и 9/3. Из-за аварии кипяток вылился на улицу и начал стекать по дороге. Портал также уточняет, со ссылкой на слова пермячки, что люди пермяки поскальзываются на гололёде и падают в вытекающую воду. Женщина также утверждает, что в районную администрацию уже сообщили о происшествии. Как оказалось, сети, на которых произошла авария — бесхозные.

Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в администрации Перми.

Напомним, в минувшие выходные в Лысьве произошла другая коммунальная авария, которая привела к массовому отключению подачи воды. Жители нескольких улиц города остались без водоснабжения из-за прорыва на сетях. 13 октября водоснабжение удалось восстановить.

ЖКХ