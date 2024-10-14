В Бобруйске пенсионерка погибла из-за загоревшейся одежды при приготовлении еды

В сообщении говорится, что в воскресенье, 13 октября, в Бобруйске в квартире, расположенной по улице Каменецкой, случился пожар. Уточняется, что на женщине 1958 года рождения во время приготовления еды загорелась одежда. Сказано, что муж женщины смог потушить огонь и вызвал скорую медицинскую помощь. Приехавшие на место врачи констатировали смерть пенсионерки.