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В Бобруйске пенсионерка погибла из-за загоревшейся одежды при приготовлении еды

В Бобруйске одежда загорелась на пенсионерке, когда она готовила еду
Источник: Комсомольская правда

В Бобруйске пенсионерка погибла из-за загоревшейся одежды при приготовлении еды. Подробности сообщили БелТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении говорится, что в воскресенье, 13 октября, в Бобруйске в квартире, расположенной по улице Каменецкой, случился пожар. Уточняется, что на женщине 1958 года рождения во время приготовления еды загорелась одежда. Сказано, что муж женщины смог потушить огонь и вызвал скорую медицинскую помощь. Приехавшие на место врачи констатировали смерть пенсионерки.

Ранее под Чаусами пенсионерка погибла, упав в костер неподалеку от дома.

Тем временем сильный ветер 13 м/с повалил деревья на жилые дома и забор детсада в Бресте.

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