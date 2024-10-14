У строительной люльки на высоте седьмого этажа сорвало тросы в Иркутске

В Иркутске около многоэтажного дома оборвалась строительная люлька (прим. ред. — специальная конструкция для рабочих, благодаря которой можно работать на высоте). Как сообщили КП-Иркутск в МЧС Иркутской области, случилось все на улице Маршала Жукова, рабочие повисли на седьмом этаже.
— Трое специалистов занимались отделкой фасада. Как только трос оборвался — мужчины замерли и начали ждать помощи. Спустили их два спасателя по пожарной лестнице, — рассказывают в пресс-службе МЧС.
На данный момент неизвестно, по какой причине оборвался трос. Вся информация уточняется.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области за прошедшие семь дней случилось 63 аварии, в которых погибли девять человек. Также 75 человек, среди них есть несовершеннолетние, получили травмы различной степени тяжести.