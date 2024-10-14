На дорогах Минской области за выходные задержали 53 бесправника

В выходные в области зарегистрировано 64 ДТП без пострадавших, в которых автомобили получили механические повреждения.



Также за указанный период правоохранители задержали 22 нетрезвых водителя. Было пресечено 53 факта управления транспортом бесправниками. 91 водитель нарушил скоростной режим. Кроме того, 328 пешеходов привлечены к административной ответственности. Сообщается, что 83 пешехода находились в нетрезвом состоянии, еще 152 не были обозначены световозвращающими элементами.