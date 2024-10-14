Из Воронежской области депортировали 333 нелегальных мигрантов

С начала текущего года из Воронежской области были депортированы 333 нелегальных мигранта. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.
На прошлой неделе на родину отправилась очередная группа из девяти нелегальных мигрантов. Их сопроводили сотрудники спецназначения УФССП до пункта пропуска в аэропорту Внуково.
Нелегальные мигранты были обнаружены в ходе рейдов на стройках, рынках и местах проживания в Воронежской области.
В основном это выходцы из бывших союзных республик.
До депортации они находились в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) ГУ МВД России по Воронежской области.
Всего за 9 месяцев 2024 года в ЦВСИГ были размещены 388 нарушителей правил пребывания на территории РФ.