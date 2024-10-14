Из Воронежской области депортировали 333 нелегальных мигрантов

Нелегальные мигранты были обнаружены в ходе рейдов на стройках, рынках и местах проживания в Воронежской области.

В основном это выходцы из бывших союзных республик.

До депортации они находились в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) ГУ МВД России по Воронежской области.