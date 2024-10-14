После несчастного случая на заводе в Новосибирске приостановили работу кранов

Суд признал компанию виновной и назначил наказание в виде приостановления работы кранов на 90 суток. Директору организации предстоит за 3 месяца устранить все нарушения. В случае. если объекты будут введены в эксплуатацию до устранения неполадок, грозит штраф в размере 50 тысяч.