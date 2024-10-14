После несчастного случая на заводе в Новосибирске приостановили работу кранов

На металлургическом заводе в Новосибирске приостановили работу опасных кранов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Новосибирской области.
После несчастного случая сотрудники Ростехнадзора провели внеплановую проверку. Было выявлено около 70 нарушений.
Экспертиза безопасности мостовых кранов не была проведена ответственными лицами, не проводится комплексное обследование рельсовых путей не реже раза в 3 года, не исправен рельсовый путь козлового крана и др.
Суд признал компанию виновной и назначил наказание в виде приостановления работы кранов на 90 суток. Директору организации предстоит за 3 месяца устранить все нарушения. В случае. если объекты будут введены в эксплуатацию до устранения неполадок, грозит штраф в размере 50 тысяч.
В Новосибирске на три месяца приостановили работу кранов на заводе Кузьмина. Читайте в материале МК в Новосибирске.