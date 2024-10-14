Пенсионеры подрались из-за бесплатной еды во Владивостоке

Пенсионеры столкнулись в схватке во время раздачи просроченной бесплатной продукции на улице Луговая во Владивостоке. Информация о потасовке дошла до полиции, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Предположительно, одному пожилому мужчине не хотелось стоять в очереди за едой, поэтому он решил ее обойти и встать в самое начало. Однако этот несправедливый поступок не понравился пенсионерке, которая стояла и ждала своего череда наравне со всеми.
Вооружившись тростью для ходьбы и кулаками, женщина начала наносить удары по мужчине, тот в свою очередь отвечал не менее агрессивно.
Очевидцы засняли на видео этот инцидент, распространив его по новым медиа.
Корреспондент «КП» обратился в пресс-службу ГУВД, в ведомстве сообщили, что запись с дракой уже дошла до полиции и по данному факту уже проводится проверка. Устанавливаются личности нарушителей и обстоятельства произошедшего.
По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.
Напомним, что «Комсомольская правда» ранее писала, что продавцы тюльпанов устроили драку из-за конкуренции во Владивостоке. Как предположили очевидцы, они не поделили территорию: их автоточки находились буквально бок о бок на улице Борисенко.