Хабаровчанин первый на планете окультурит клоповку

Житель Хабаровска Павел Гуменюк вместе с рядом других соавторов получил патент на способ выращивания дикорастущей дальневосточной ягоды красники. Она больше известна под своим сахалинским названием клоповка. Об этом селекционер рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня».
— Это первый из трёх патентов, которые необходимо получить для прохождения государственной регистрации первого в мире сорта клоповки. Краснику пытались ввести в культуру ещё советские учёные. Однако по каким-то причинам практически это реализовать не удалось. Но мы отчасти использовали их наработки. Сорт практически готов, но получение трёх патентов на технологию его выращивания, важное условие. Ведь пока на всей планете этой ягоды в культуре нигде не было, — объяснил Павел Гуменюк.
Окультуриванием клоповки руководитель хабаровского сельхозкооператива «Ягодная симфония» занимается в тесном сотрудничестве со специалистами Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева. Опытные площадки с посадками приручаемой красники расположены в Хабаровском крае около села Кутузовка и на западе страны.
— Клоповка в отличии от болотной клюквы ягода очень взыскательная. Она с одной стороны не выносит вымокания, с другой требовательная к количеству влаги. Её идеально выращивать на склонах вблизи осушённых болот, — объяснил Павел Гуменюк.
Помимо клоповки в хабаровском центре клонирования растений, который создал Павел Гуменюк, начались работы по выведению отечественного сорта северной ягоды морошки. В его основе будет лежать уже разработанный финскими учёными аналог. Его предполагается приспособить под наши климатические условия.