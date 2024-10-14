Хабаровчанин первый на планете окультурит клоповку

— Это первый из трёх патентов, которые необходимо получить для прохождения государственной регистрации первого в мире сорта клоповки. Краснику пытались ввести в культуру ещё советские учёные. Однако по каким-то причинам практически это реализовать не удалось. Но мы отчасти использовали их наработки. Сорт практически готов, но получение трёх патентов на технологию его выращивания, важное условие. Ведь пока на всей планете этой ягоды в культуре нигде не было, — объяснил Павел Гуменюк.