В Шкотовском районе спасатель не дал погибнуть мужчине, сломавшему обе ноги в лесу

Кроме того, в Приморье спустя трое суток нашли 48-летнюю женщину, ранее потерявшуюся в лесном массиве в районе села Нововарваровка Анучинского округа. К поисковым мероприятиям присоединились работники администрации, волонтеры поискового отряда и местные жители. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.