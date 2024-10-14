В Шкотовском районе спасатель не дал погибнуть мужчине, сломавшему обе ноги в лесу

В Шкотовском районе спасатель не дал погибнуть мужчине, сломавшему обе ноги в лесном массиве. Пострадавший не мог сообщить свое местонахождение и был обнаружен с помощью квадрокоптера, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе министерства ГОЧС Приморья.
Инцидент произошел в лесу недалеко от Лукьяновки. Спасатель получил информацию от ЕДДС и проявил инициативу — для изучения местности он использовал квадрокоптер.
Пострадавший находился в нескольких километрах от дороги. Мужчина был эвакуирован и доставлен в больницу.
Напомним, спасатели МЧС помогли вернуться на берег двум рыбакам в Приморье. Мужчины оказались посреди залива Угловое без весел.
Кроме того, в Приморье спустя трое суток нашли 48-летнюю женщину, ранее потерявшуюся в лесном массиве в районе села Нововарваровка Анучинского округа. К поисковым мероприятиям присоединились работники администрации, волонтеры поискового отряда и местные жители. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.