В Красноярске реставрируют памятник «Воину-освободителю»

В Красноярске продолжается масштабная реконструкция комплекса «Мемориал Победы». Как сообщили в администрации города, сейчас на реставрации находится один из символов музея — памятник «Воину-освободителю» с оружием в руках.
Современный облик монумента установили в 2005 году. Тогда точную копию бронзового «Алеши», взамен старому полуразрушенному памятнику, сделал скульптор Константин Зинич. Он и сейчас занимается реставрацией монумента.
Работы идут и внутри самого музея. В планах заменить фасад, входные двери, окна, обустроить гардероб, обновить помещения, а также сделать новую систему вентиляции. Ремонт должны закончить к 9 мая 2025 года — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Напомним, перезапуск комплекса начался после майских праздников. C площади перед музеем перенесли три памятника: погибшим в мирное время, жертвам чернобыльской катастрофы и камень бойцам спецподразделений.