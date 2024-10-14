Погода: Ветер из Хабаровска обгоняет Москву 15 октября

Ветер будет гораздо слабее — всего до 5 м/с, но осадков с утра обещают до 2 мм, что на фоне холодных 2−4°C делает картину особенно «привлекательной». Солнце за горизонтом тоже торопится — московский день завтра будет короче на 5 минут, а Луна растущая на 93,4% будет подглядывать из-за облаков.