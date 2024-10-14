Погода: Ветер из Хабаровска обгоняет Москву 15 октября

Завтра, 15 октября, у Москвы и Хабаровска есть кое-что общее — сильный ветер, словно решивший пересечь всю Россию за одну ночь.
В Хабаровске шквальные порывы начнутся в 22:00 по местному времени и достигнут скорости до 15 м/с. А к 9:00 утра по Москве, этот ветреный привет доберется до столицы, принося дождь со снегом и настроение, явно не весеннее.
Но на этом сходство заканчивается.
В Хабаровске, несмотря на порывы ветра до 15 м/с и легкие осадки, температура будет вполне комфортной — от +18°C до +5°C к вечеру.
Долгота дня в дальневосточном городе составит 10 часов и 51 минуту, так что на пару часов солнца хабаровчане все же могут рассчитывать. А Луна уже вовсю готовится к полнолунию, которое случится через пару дней.
Для тех, кто завтра покидает Хабаровский края и летит в столицу нашей родины, полезно знать — в Москве ситуация куда менее оптимистична: с ночи ожидается дождь со снегом, и столбики термометров не поднимутся выше +7°C.
Ветер будет гораздо слабее — всего до 5 м/с, но осадков с утра обещают до 2 мм, что на фоне холодных 2−4°C делает картину особенно «привлекательной». Солнце за горизонтом тоже торопится — московский день завтра будет короче на 5 минут, а Луна растущая на 93,4% будет подглядывать из-за облаков.
В общем, если уж выбирать между погодными сюрпризами, то хабаровчане определенно выиграли этот раунд — они хотя бы не замерзнут!