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Новосибирцев ждёт небольшое потепление на рабочей неделе

Температура днём будет в среднем +8 градусов.

Сейчас в Олбани: +8° 2 м/с 87% 746 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске ожидают небольшое потепление на текущей неделе. По данным «Яндекс. Погоды», в понедельник, 14 октября, синоптики обещают +2…+4 днём.

Уже во вторник, 15 октября, температура начнет повышаться и составит до +5 градусов днём. В среду, 16 октября, синоптики прогнозируют потепление до +7 градусов тепла днём. Такая погода продержится до выходных.

Воскресенье станет самым теплым днём, температура ожидается до +8 градусов.

Сильного ветра на этой неделе не ожидается и будет дуть со скоростью от 3 до 6 м/с. В ближайшее дни новосибирцев ждет солнце и отсутствие осадков.

Ранее КП-Новосибирск писала о резком похолодании в области.