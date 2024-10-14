Пропавший в Нижнем Новгороде врач Капелюш найден мертвым

63-летний Капелюш пропал 7 октября. Из дома в Верхних Печерах он отправился на физиопроцедуры в больницу № 5, но обратно так и не вернулся. Его телефон несколько дней был недоступен, в мессенджеры он также не выходил. Его искали неделю, пока не обнаружили тело в морге.