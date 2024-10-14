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Пропавший в Нижнем Новгороде врач Капелюш найден мертвым

7 октября он ушел в больницу и не вернулся.

Пропавший в Нижнем Новгороде известный врач Михаил Капелюш найден мертвым — его обнаружили в автозаводском морге. Об этом сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

— Он там с 7 октября. Очень жаль. Скорбим, — написал автор канала Алексей Никонов.

63-летний Капелюш пропал 7 октября. Из дома в Верхних Печерах он отправился на физиопроцедуры в больницу № 5, но обратно так и не вернулся. Его телефон несколько дней был недоступен, в мессенджеры он также не выходил. Его искали неделю, пока не обнаружили тело в морге.

Михаил Капелюш являлся мануальным терапевтом и занимался безоперационным лечением болей в спине по собственным методикам.