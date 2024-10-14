Олбани
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина осудила Джареда Лето из-за обещаний выступить в России

Министерство иностранных дел (МИД) Украины осудило актера и лидера музыкальной группы 30 Seconds to Mars Джареда Лето. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Источник: AP 2023

«Джаред Лето “чувствует русскую энергию” и хочет выступить в России — это оскорбление тех, кто жертвует жизнью ради защиты свободы», — заявили в ведомстве страны.

Ранее сообщалось, что украинцы занялись травлей Джареда Лето. Множество злобных комментариев на странице музыканта в одной из социальных сетей появились из-за его обещания дать концерт в России.

Выступая на концерте в Белграде, артист сообщил, что скучает по своим слушателям в России и пообещал, что обязательно снова выступит перед ними.

скандалы