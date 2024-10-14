Украина осудила Джареда Лето из-за обещаний выступить в России

«Джаред Лето “чувствует русскую энергию” и хочет выступить в России — это оскорбление тех, кто жертвует жизнью ради защиты свободы», — заявили в ведомстве страны.
Ранее сообщалось, что украинцы занялись травлей Джареда Лето. Множество злобных комментариев на странице музыканта в одной из социальных сетей появились из-за его обещания дать концерт в России.
Выступая на концерте в Белграде, артист сообщил, что скучает по своим слушателям в России и пообещал, что обязательно снова выступит перед ними.