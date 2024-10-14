В Пермском крае остановили работу шахты из-за угрозы здоровью и безопасности

На шахте в Горнозаводском округе на два месяца приостановили использование электровозов на предприятии АО «Серовский завод ферросплавов» за многочисленные нарушения промышленной безопасности. Об этом сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю.
На предприятии отсутствуют стрелочные переводы и блокировки для электровозов, у самих электровозов неисправно работают тормоза, часть рельсовых путей затоплены водой. На шахте регулярно нарушается регламент технологического производственного процесса и график ремонта технологического транспорта.
Суд признал предприятие виновным по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». Деятельность двух аварийно-опасных электровозов К-10 запретили на 60 суток.
«Судебный пристав будет пристально следить за соблюдением всех требований исполнительного листа на протяжении установленного срока», — добавили в ведомстве.