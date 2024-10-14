В аэропорту Казани во время саммита БРИКС усилят меры безопасности

В период с 21 по 25 октября возможны также изменения в расписании полетов. Уточнять информацию о рейсах необходимо через колл-центры авиакомпании, справочные аэропорта и на сайте компании. Прибывать в аэропорт следует не менее чем за 2−3 часа до вылета рейса. На железнодорожных вокзалах города также усилят меры безопасности.