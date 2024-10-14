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Алексей Беспрозванных похвастался в соцсетях пойманной щукой

Крупную рыбу глава региона добыл лично.

Источник: Алексей Беспрозванных

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных провел выходные со спиннингом в руках. Ему удалось вытащить щуку. Уловом глава региона похвастался в соцсетях.

Фото щуки он опубликовал вечером в минувшее воскресенье на своей страничке в «ВКонтакте».

«Лучший регион для рыбалки!», — подписал снимок рыболов. Где именно клюнула хищница — не уточняется.

Комментаторы разделились. Одни начали поздравлять губернатора с уловом и желать ему хорошего отдыха, другие почему-то стали задавать вопросы по дорогую молочную продукцию в Калининградской области и разбитые дороги.