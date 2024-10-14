«Вы когда-нибудь в жизни видели целую поляну боровиков?» Белоруска нашла в лесу целую поляну из 11 боровиков на одном месте

Белоруска нашла в лесу в Лидском районе поляну из одиннадцати боровиков на одном месте. Видео с находкой женщина опубликовала в TikTok.
«Вы когда-нибудь в жизни видели целую поляну боровиков? Я никогда в жизни не видела столько», — поделилась своими эмоциями белоруска.
Она показала, что на одном месте росли сразу четыре гриба, а затем начала пересчитывать все, которые есть на полянке и насчитала 11 штук.
«Это бомба просто», — не скрывала удивления женщина.
За четыре дня видео набрало 288,5 тысячи просмотров, а также 246 комментариев. Некоторые из пользователей пишут, что находили 38 боровиков и 230 подосиновиков. Другие обращают внимание на то, что это не боровики, а обычные белые грибы, а то и вовсе говорят, что белоруска нашла подосиновики.
А еще один из пользователей задался вопросом:
«Где вы их собираете? у нас лес пустой, и мухомора не найти».
Ранее ученый НАН сказал про появление двух новых редких видов съедобных грибов в Беларуси: «Растут на газонах, в городских кварталах».
Тем временем редчайший необычный гриб нашли в Беловежской пуще в Беларуси.
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