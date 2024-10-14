«Вы когда-нибудь в жизни видели целую поляну боровиков?» Белоруска нашла в лесу целую поляну из 11 боровиков на одном месте

За четыре дня видео набрало 288,5 тысячи просмотров, а также 246 комментариев. Некоторые из пользователей пишут, что находили 38 боровиков и 230 подосиновиков. Другие обращают внимание на то, что это не боровики, а обычные белые грибы, а то и вовсе говорят, что белоруска нашла подосиновики.