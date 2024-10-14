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В омской колонии помогли заключенным избавиться от зависимостей

Программа по реабилитации осужденных от зависимостей действует уже почти семь лет
Источник: Комсомольская правда

В ЛИУ-2 УФСИН России по Омской области был выпущен 13-й курс заключенных, которым помогли избавиться от зависимостей. Справки о результатах изменений получили восемь осужденных.

Программа по исправлению заключенных включает в себя комплексную профилактическую и реабилитационную работу, в которой участвуют различные специалисты.

Во время работы с осужденными используют такие методики, как сенсорная репродукция и нейрографика.

Сейчас в колонии формируют новую группу заключенных и расширяют состав специалистов из различных организаций.