В омской колонии помогли заключенным избавиться от зависимостей

В ЛИУ-2 УФСИН России по Омской области был выпущен 13-й курс заключенных, которым помогли избавиться от зависимостей. Справки о результатах изменений получили восемь осужденных.
Программа по исправлению заключенных включает в себя комплексную профилактическую и реабилитационную работу, в которой участвуют различные специалисты.
Во время работы с осужденными используют такие методики, как сенсорная репродукция и нейрографика.
Сейчас в колонии формируют новую группу заключенных и расширяют состав специалистов из различных организаций.