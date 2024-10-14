В Пермском крае пройдут существенные ночные морозы с потеплением днём

Морозы в ночное время и потепление днём ожидается в Пермском крае в третью неделю октября, сообщил в своём телеграм-канале «Опасные природные явления» доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов.
По словам эксперта, в неделю с 14 по 20 октября будет действовать арктический циклон, который к выходным сместится на Южный Урал. В частности, его влияние обеспечит существенные для середины октября ночные морозы и дневной прогрев до +10 градусов.
«В дневные часы ожидается сильный прогрев — во вторник днём до +7… +10°. Со среды антициклон будет разрушаться, в четверг ему на смену придет ложбина пониженного давления с севера Европейской территории России (ЕТР)», — рассказывает Андрей Шихов.
По словам эксперта, в конце недели на Урал поступит приток тепла со стороны запада. Общий температурный режим в Пермском крае будет приближен к норме на севере края и на 1 градус холоднее нормы в остальных частях региона. Количество осадков останется низким. Дождь и мокрый снег на севере и востоке края смогут добраться до Прикамья только к выходным 19 и 20 октября.