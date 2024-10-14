В Пермском крае пройдут существенные ночные морозы с потеплением днём

По словам эксперта, в конце недели на Урал поступит приток тепла со стороны запада. Общий температурный режим в Пермском крае будет приближен к норме на севере края и на 1 градус холоднее нормы в остальных частях региона. Количество осадков останется низким. Дождь и мокрый снег на севере и востоке края смогут добраться до Прикамья только к выходным 19 и 20 октября.