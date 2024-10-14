Синоптики уточнили, когда наступит самый холодный день в Приморье на этой неделе

На этой неделе в Приморье ожидается переменчивая погода. На большей части территории пройдут дожди, а южный ветер усилится. По данным «Примгидромета», ночные температуры будут колебаться от +7 до +15 °С, а дневные — от +15 до +22 °С, сообщает ИА PrimaMedia.
Во вторник, 15 октября, атмосферный фронт начнет двигаться на восток, и вслед за ним придет холодная воздушная масса, изменяя направление ветра на северо-западное. К вечеру ожидается резкое понижение температур.
С середины недели над краем установится антициклон. Осадков не предвидится, ветер ослабеет. Ночью температуры снизятся до −1…-8 °С внутри края и до +1…+7 °С на побережье. Четверг, 17 октября, окажется самым холодным днем недели с дневными температурами от +9 до +15 °С, но к выходным столбики термометров покажут +13…+20 °С.
К концу недели к южному побережью подойдет циклон, который начнет ощущаться в регионе уже в пятницу. Ночь ожидается без осадков с температурой от +1 до +10 °С, в горных районах до −6 °С. Днем возможны дожди, и вновь усилится южный ветер, температура поднимется до +12…+18 °С.
Во Владивостоке вторник будет облачным с периодическими небольшими дождями и свежим юго-восточным ветром. Ночью температура составит +12…+14 °С, днем — +15…+19 °С.
Середина недели принесет самые холодные дни, без осадков, с ночной температурой +3…+5 °С и дневной не выше +9…+11 °С. В четверг ожидается без осадков и потепление: ночью +7…+10 °С, днем +14…+17 °С. Пятница, 18 октября, будет облачной, холодной и ветреной, с возможным дождем, и температурой днем +10…+13 °С.
Напомним, во Владивостоке сегодня, 14 октября, переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, умеренный до сильного, с температурой воздуха от +15 до +17°C.