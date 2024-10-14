Синоптики уточнили, когда наступит самый холодный день в Приморье на этой неделе

К концу недели к южному побережью подойдет циклон, который начнет ощущаться в регионе уже в пятницу. Ночь ожидается без осадков с температурой от +1 до +10 °С, в горных районах до −6 °С. Днем возможны дожди, и вновь усилится южный ветер, температура поднимется до +12…+18 °С.