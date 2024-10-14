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Опасный свиной фарш нашли в Волгоградской области

Волгоградский производитель заменил мясо в свином фарше.

Источник: Комсомольская правда

Партию свиного фарша сомнительного происхождения обнаружили в Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Россельхознадзора, сотрудники ведомства в ходе мониторинга системы «Меркурий» вычислили нарушителя.

— На площадке оформлен производственный сертификат на 15,5 кило свиного фарша из свино-говяжьего фарша. Однако использовалась «лопатка свиная» (15,5 кг). Прослеживается замена биологического вида в готовой продукции, — уточнили в надзорном ведомстве.

Производителя предупредили о последствиях нарушения закона. В магазины региона опасный фарш не попал — сертификаты аннулировали.