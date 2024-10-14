«Это настоящее издевательство»: жители Владивостока жалуются на «странный» светофор на улице Русской

В текущем году в столице Приморья установили немало новых светофоров, с помощью которых постепенно решаются проблемы дорожного движения. Но есть и светофоры, над которыми специалистам еще нужно потрудиться. Один такой объект находится на остановке Русская на одноименной улице, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на telegram-канал vtoryak.vdk.
Сообщение о проблемном светофоре появилось сегодня, 14 октября, в социальных сетях. Житель Владивостока жалуется, что возле остановки Русская горожанам приходится ждать зеленого сигнала светофора по пять минут и даже дольше. Из-за этого многие люди не успевают вовремя попасть на нужный им автобус.
У большинства пешеходов нет возможности столько ждать, и они массово переходят проезжую часть на красный свет — в момент, когда ряд автомобилей со стороны аллеи долго стоит.
«Этот светофор — настоящее издевательство», — поделился автор сообщения.
Ранее «КП» писала, что во Владивостоке появился новый светофор на пересечении Луговой и Карской.