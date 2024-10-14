«Это настоящее издевательство»: жители Владивостока жалуются на «странный» светофор на улице Русской

В текущем году в столице Приморья установили немало новых светофоров, с помощью которых постепенно решаются проблемы дорожного движения. Но есть и светофоры, над которыми специалистам еще нужно потрудиться. Один такой объект находится на остановке Русская на одноименной улице, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на telegram-канал vtoryak.vdk.