Вдоль трасс Иркутской области появится бесперебойная телефонная связь

В Приангарье продолжают устранять «цифровое неравенство», рабочие пытаются обеспечить хорошую мобильную связь и интернет в отдаленных поселениях. Как рассказали КП-Иркутск в правительстве Иркутской области, сейчас думают над тем, как обеспечить бесперебойную связь вдоль трасс.
— Иркутская область — участник проекта «Пять морей и озеро Байкал», который направлен на качественное изменение туристической инфраструктуры в регионе. Важно обеспечить наиболее популярные туристические места и дороги, ведущие к ним, качественной связью, — рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Так уже определили места, где возможно строительство базовых станций. Так мобильная связь может появиться на автомобильной дороге А-331 «Вилюй», трассе «Байкал», по пути к острову Ольхон и в поселке Большое Голоустное. Помимо этого в поселке Мама и село Ербогачен построят или модернизируют линию электропередач.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре с высоты седьмого этажа могла рухнуть строительная люлька с тремя рабочими. К счастью, специалисты МЧС подоспели вовремя, никто не пострадал.