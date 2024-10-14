Вдоль трасс Иркутской области появится бесперебойная телефонная связь

Так уже определили места, где возможно строительство базовых станций. Так мобильная связь может появиться на автомобильной дороге А-331 «Вилюй», трассе «Байкал», по пути к острову Ольхон и в поселке Большое Голоустное. Помимо этого в поселке Мама и село Ербогачен построят или модернизируют линию электропередач.