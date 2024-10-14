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В Беларуси квадроберам может грозить штраф или «уголовка»

Занятие квадробингом может привести к административной или уголовной ответственности. Об этом сообщает УВД Витебского облисполкома.

Как отметили в ведомстве, само по себе данное увлечение не является правонарушением. Однако есть нюансы. По данным правоохранительных органов, квадроберы могут быть привлечены к ответственности за нарушение общественного порядка. Среди возможных причин — разбрасывание мусора, запрыгивание на автомобили, навязчивое приставание к прохожим. За подобные правонарушения в Беларуси предусмотрен штраф до Br1200 рублей, а также административный арест.

Уголовная ответственность может наступить вследствие выявленных повреждений имущества граждан, а также за причинение телесного вреда. Если нарушитель не достиг возраста 14 лет, то штраф может получить его законный представитель.

штрафы