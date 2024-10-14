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Стали известны улицы Иркутска, где до 2025 года ограничили движение

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ.

Источник: Мэрия Иркутска

В Иркутске ряд улиц перекрыли до 2025 года. Об этом сообщили в мэрии города.

Как рассказали в администрации Иркутска, движение ограничено на следующих участках, где ремонтируют трубопроводы:​

Баррикад от Маратовского кольца до улицы Юлиуса Фучика до июня. Объезд закрытого участка осуществляется по временному проезду вдоль реки Ушаковка;

Баррикад от Детской до Ушаковской. Коммунальщики закончат работы до 25 декабря, но участок будет закрыт для строительства тепловой сети. Ориентировочно данный участок откроют весной;

Космический в районе дома № 117 и от дома № 1/1 до № 3 до января;

Верхняя Набережная в районе дома № 167 — Байкальское кольцо до весны;

Пискунова до июня.

Также в мэрии добавили, что в 2024 году до 21 октября перекрыто движение на улице Рабочего Штаба от дома № 77 до № 91 и до 1 декабря — по улице Рабочего Штаба от дома № 59/1 до № 73. Кроме того, в декабре этого года откроют дублер Ширямова.

В полном объеме благоустройство по перекрытым участкам будет завершено летом 2025 года. Общая протяженность труб, которые реконструируют в рамках работ — 12 км.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутске впервые с 1964 года собираются реконструировать здание городского цирка. После реконструкции там появятся слоновник и конюшня.