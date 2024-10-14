Стали известны улицы Иркутска, где до 2025 года ограничили движение

Также в мэрии добавили, что в 2024 году до 21 октября перекрыто движение на улице Рабочего Штаба от дома № 77 до № 91 и до 1 декабря — по улице Рабочего Штаба от дома № 59/1 до № 73. Кроме того, в декабре этого года откроют дублер Ширямова.