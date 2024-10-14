Стали известны улицы Иркутска, где до 2025 года ограничили движение

В Иркутске ряд улиц перекрыли до 2025 года. Об этом сообщили в мэрии города.
Как рассказали в администрации Иркутска, движение ограничено на следующих участках, где ремонтируют трубопроводы:
Баррикад от Маратовского кольца до улицы Юлиуса Фучика до июня. Объезд закрытого участка осуществляется по временному проезду вдоль реки Ушаковка;
Баррикад от Детской до Ушаковской. Коммунальщики закончат работы до 25 декабря, но участок будет закрыт для строительства тепловой сети. Ориентировочно данный участок откроют весной;
Космический в районе дома № 117 и от дома № 1/1 до № 3 до января;
Верхняя Набережная в районе дома № 167 — Байкальское кольцо до весны;
Пискунова до июня.
Также в мэрии добавили, что в 2024 году до 21 октября перекрыто движение на улице Рабочего Штаба от дома № 77 до № 91 и до 1 декабря — по улице Рабочего Штаба от дома № 59/1 до № 73. Кроме того, в декабре этого года откроют дублер Ширямова.
В полном объеме благоустройство по перекрытым участкам будет завершено летом 2025 года. Общая протяженность труб, которые реконструируют в рамках работ — 12 км.
Ранее сообщалось о том, что в Иркутске впервые с 1964 года собираются реконструировать здание городского цирка. После реконструкции там появятся слоновник и конюшня.