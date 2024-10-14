Минздрав обнаружил новый штамм коронавируса ХЕС в Беларуси

Нечай отметила, что в НИИ ведут постоянный мониторинг появления новых вариантов ковида в стране. Она также заверила, что в Беларуси есть все нужно лабораторное оборудование для проведения диагностических исследований ковидов. Уточняется, что при учете высокого генетического разнообразия вирусов, классификация вариантов вируса с течением времени может меняться.