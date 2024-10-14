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Минздрав обнаружил новый штамм коронавируса ХЕС в Беларуси

Минздрав сказал, что новый штамм ковида ХЕС нашли у пациента в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав обнаружил новый штамм коронавируса ХЕС в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

По словам заместителя министра — главного государственного санитарного врача Светланы Нечай, согласно данным лаборатории Научно-исследовательского института гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья у одного из пациентов в Беларуси был обнаружен вариант нового штамма коронавируса ХЕС.

Нечай отметила, что в НИИ ведут постоянный мониторинг появления новых вариантов ковида в стране. Она также заверила, что в Беларуси есть все нужно лабораторное оборудование для проведения диагностических исследований ковидов. Уточняется, что при учете высокого генетического разнообразия вирусов, классификация вариантов вируса с течением времени может меняться.

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