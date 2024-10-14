Зерновая диета показала возможность уменьшить раковую опухоль

«Процент мышей с метастазами был ниже в той выборке, где животные питались зерном с повышенным содержанием антоцианов. У них наблюдалось снижение пролиферативной активности (степени и скорости деления клеток) в первичном очаге. Масса опухоли также была гораздо меньше в группах, которые получали зерновую диету», — пишет издание. Уточняется, что над исследованием работали специалисты Института цитологии и генетики СО РАН совместно с Научно-исследовательским институтом нейронаук и медицины и Федеральным исследовательским центром «Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова».