Зерновая диета показала возможность уменьшить раковую опухоль

НОВОСИБИРСК, 14 октября. /ТАСС/. Противоопухолевый эффект зерновой диеты, основанной на пшенице с высоким содержанием растительного пигмента антоциана, доказали на мышах российские ученые. Об этом сообщило официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».
«Процент мышей с метастазами был ниже в той выборке, где животные питались зерном с повышенным содержанием антоцианов. У них наблюдалось снижение пролиферативной активности (степени и скорости деления клеток) в первичном очаге. Масса опухоли также была гораздо меньше в группах, которые получали зерновую диету», — пишет издание. Уточняется, что над исследованием работали специалисты Института цитологии и генетики СО РАН совместно с Научно-исследовательским институтом нейронаук и медицины и Федеральным исследовательским центром «Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова».
Функциональное питание — один из перспективных подходов к профилактике и лечению опухолевых заболеваний. Внимание исследователей акцентировано в том числе на изучении свойств антоцианов, имеющих синий или фиолетовый цвет. Основными источниками являются темноокрашенные фрукты, овощи и ягоды, но заменить их можно зерновыми культурами.
Исследователи изучили влияние рациона из пшеницы, богатой антоцианами, на мышей. Так, из четырех групп трем транспортировали опухолевые клетки, одну группу кормили зерном пшеницы с антоцианами, созданными в Институте цитологии и генетики, в то время как остальных — обычным зерном и гранулированным кормом. Эксперимент продолжался 4,5 месяца. В результате процент мышей с метастазами был ниже в группе, которую кормили зерном с повышенным содержанием антоцианов. Также масса опухоли была значительно меньше в группах, получавших зерно.
Кроме того, у группы, в которой мыши питались зерном с антоцианами, подавлялись белки — цитокины, связанные с ростом опухолей. Также была снижена экспрессия гена аргиназы 1 (мРНК Arg1) — маркера макрофагов, которые могут способствовать метастазирования. Вместе с тем, усилилась аутофагия — процесс, при котором клетки очищаются от поврежденных частей и белков. По предположению ученых, антоцианы действуют через регуляторы иммунного ответа, рассказала заведующая лабораторией нейробиологических механизмов нейродегенеративных процессов НИИНМ доктор биологических наук Мария Тихонова.
Ранее специалисты исследовали влияние диеты с повышенным содержанием антоцианов на нейродегенеративные заболевания Альцгеймера и Паркинсона. У подопытных животных наблюдались улучшения, в том числе активизация процессов восстановления нейронов. Проект вызвал интерес у мировой научной общественности и исследователи намерены продолжить работу в этом направлении. Уже разработаны хлеб из пшеницы с антоцианами и технология ускоренной селекции новых сортов пшеницы, зерно которых обогащено этими веществами. Один коммерческий сорт — «ЭФ-22» — уже выращивается в Сибири.