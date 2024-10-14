Спортсмен из Хабаровска стал чемпионом России по боксу

Воспитанник хабаровской спортивной школы олимпийского резерва «Центр развития бокса» Дмитрий Карманов стал чемпионом России по боксу. Соревнования проходили с 3 по 12 октября в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
Карманов одержал победу в весовой категории до 86 килограммов, продемонстрировав свои навыки и мастерство, а также получил золотую медаль. Еще один хабаровский спортсмен, Никита Косман, завоевал серебряную медаль в весовой категории до 60 килограммов.
Эти успехи стали важным событием для хабаровского спорта и подтвердили высокий уровень подготовки местных боксеров.
Соревнования в Иркутске собрали лучших боксеров со всей страны, и хабаровские спортсмены показали себя как одни из сильнейших в своей весовой категории. Их победа стала результатом многолетних тренировок и упорной работы под руководством опытных тренеров.
Эти достижения не только прославили хабаровский бокс, но и укрепили позиции региона на спортивной арене России.