Бесплатный объезд платного участка М-4 временно закрыли в Ростовской области

В Ростовской области с 14 по 16 октября 2024 года будут действовать ограничения для водителей, минующих хутор Старая Станица. Об этом предупредили местные власти.
По данным администрации Старостаничного сельского поселения, дорогу в районе тоннеля и проезда под ж/д мостом должны закрыть на время ремонта железнодорожных путей.
Предварительно, ограничения введут в местах, где водители якобы объезжают платную дорогу на трассе М-4 «Дон».
Добавим, в связи с закрытием тоннеля до 8:30 утра 16 октября движение автобусов будет выполняться по расписанию двумя маршрутами:
— № 123 от ЖД вокзала через «Крест», «Хлебозавод», центральный рынок, парк Маяковского до поселка Глубокий;
— № 912 от ЖД вокзала через Хлебозавод, по ул. Ворошилова, Лесхоз до остановки Тоннель в хуторе Старая Станица.
Автобус № 104 будет курсировать через Лесхоз, Скородумовку до остановки Тоннель.