Во Владивостоке утвердили место для складирования снега

Зимой 2024 — 2025 годов для временного складирования снега администрацией выбран участок с кадастровым номером 25:28:010045:1. Он находится примерно в 775 метрах по направлению на северо-восток от улицы Фадеева, 53а. Соответствующее постановление вступило в силу 11 октября. Контроль за его исполнением лежит на заместителе главы администрации, начальнике управления дорог Владивостока Дмитрие Долгом.