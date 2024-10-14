Олбани
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке утвердили место для складирования снега

Соответствующее постановление опубликовала администрация города.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке утвердили место для складирования снега. Постановление № 2853 утвердила мэрия города, сообщает ИА PrimaMedia.

Зимой 2024 — 2025 годов для временного складирования снега администрацией выбран участок с кадастровым номером 25:28:010045:1. Он находится примерно в 775 метрах по направлению на северо-восток от улицы Фадеева, 53а. Соответствующее постановление вступило в силу 11 октября. Контроль за его исполнением лежит на заместителе главы администрации, начальнике управления дорог Владивостока Дмитрие Долгом.

Напомним, ранее мэрия опубликовала постановление о необходимости назвать улицу в новом микрорайоне во Владивостоке именем Героя России Владимира Боровикова.