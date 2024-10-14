Премия телеканала RU.TV

К слову, «Креатив года» входит в число специальных категорий, которые телеканал изобретает сам. Так, например, до 2015-го существовала награда «Реальный приход», с 2015-го по 2023-й — «Фан или Профан» (за нее боролись фан-клубы исполнителей), в 2011-м и 2012-м — «Лучший рингтон». Бывали и эпизодические, «разовые акции» — призы за «Лучшую хореографию», «Дольче Вита», «Ольга Бузова года» (угадайте, кто ее получил) и другие. Надо сказать, что со временем разнообразия и фантазии в номинациях стало меньше, и церемония этого года ограничилась лишь оригинальной «Звездной семьей года» — забрала статуэтку крепкая пара Натальи Подольской и Владимира Преснякова.