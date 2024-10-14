Премия телеканала RU.TV

Церемония награждения Русской музыкальной премии от телеканала RU.TV — одно из самых ожидаемых событий в мире музыки. Уже больше 10 лет она составляет достойную конкуренцию премии от МУЗ-ТВ. Тысячи поклонников российской музыки стремятся посетить масштабное гламурное мероприятие, миллионы смотрят трансляцию онлайн или в эфире телеканала. Рассказываем, как это все начиналось и как устроено.
Первая церемония награждения прошла 1 октября 2011 года, через пять лет после основания телеканала, в киноконцертном зале «Октябрь» в Москве. Торжество началось с дорожки, но вовсе не красной, а в фирменном цвете телеканала — маджента (близком к пурпурному).
Ведущими стали певец Николай Басков и модель, блогер Виктория Боня. Победителей отбирали путем зрительского онлайн-голосования из числа номинантов на сайте телеканала. В дальнейшем это стало постоянной фишкой премии, кроме церемонии 2023 года, когда сами зрители вносили имена артистов-номинантов в специальную форму. Единственное условие выбора музыканта: его клип хотя бы раз появлялся в эфире RU.TV в течение года.
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com.
Оформление сцены отражало главные цвета телеканала: маджента и белый, также были добавлены эффектные черный и синий — все с неоновым оттенком и блеском, напоминающим о лоске и экстравагантности, с которыми RU.TV всегда себя преподносил.
Номинанты выступали с яркими номерами, ведущие бесконечно шутили и подкалывали друг друга и звезд, сидящих в зале. Для объявления победителей в каждой номинации на сцену приглашались разного рода эксперты, например награждать артистов за «Креатив года» выходили модельер Мария Цигаль и стилист Владислав Лисовец. В номинантах оказались музыканты, наиболее отличившиеся своим стилем: запевший парикмахер Сергей Зверев, мемно-саркастический Вася Обломов, Татьяна Терешина с эксплуатацией образа Леди Гаги, камеди-мэтр Артур Пирожков и, наконец, победившие эксцентричные Quest Pistols.
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К слову, «Креатив года» входит в число специальных категорий, которые телеканал изобретает сам. Так, например, до 2015-го существовала награда «Реальный приход», с 2015-го по 2023-й — «Фан или Профан» (за нее боролись фан-клубы исполнителей), в 2011-м и 2012-м — «Лучший рингтон». Бывали и эпизодические, «разовые акции» — призы за «Лучшую хореографию», «Дольче Вита», «Ольга Бузова года» (угадайте, кто ее получил) и другие. Надо сказать, что со временем разнообразия и фантазии в номинациях стало меньше, и церемония этого года ограничилась лишь оригинальной «Звездной семьей года» — забрала статуэтку крепкая пара Натальи Подольской и Владимира Преснякова.
Разумеется, награждает телеканал и традиционными званиями — «Лучшая песня», «Лучший певец», «Лучшая певица», «Лучший старт», «Лучший видеоклип» и так далее. Обычно число категорий колеблется в промежутке от 12 до 30.
Алексей Филиппов/РИА Новости Награда.
Премия RU.TV представляет собой уменьшенную серебряную копию тульского самовара — видимо, чтобы подчеркнуть свою «русскую идентичность». Отливают ее на том самом историческом заводе в городе пряников.
От года к году внешний вид статуэток варьировался. Например, в 2017-м к призу добавили постамент с порядковым номером. Металлическую поверхность на цифре заматировали, так что она стала более читаемой. В 2024-м же самовары стали белыми под главный цвет всей церемонии и поместились в центр круга как символа бесконечности.
За 13-летнюю историю премии больше всего наград получил Филипп Киркоров. Король российской эстрады забирал статуэтку девять раз, причем три раза за лучший саундтрек — ко второй и третьей части трилогии «Любовь в большом городе» (2009−2014) и ленте «Экипаж» (2016). За певцом следуют Григорий Лепс c семью победами и Нюша с шестью. Три из них достались ей в самой народной номинации «Фан или Профан». Артистка вообще может считаться своеобразным символом премии, так как ее исполнение трека «Выбирать чудо» (2010) открыло первую церемонию в далеком 2011-м.
«Лучшими певицами» по версии RU.TV два раза становились Полина Гагарина, LOBODA и Нюша. С «Лучшим певцом» лидерские позиции уверенно держит Сергей Лазарев — у него три статуэтки. Наград за «Лучшую песню» больше всего у Елки. Она забирала их два года подряд в 2011-м и 2012-м. Artik & Asti же установили абсолютный рекорд, с разными вокалистками став «Лучшей группой» четыре раза подряд — в 2019-м, 2021-м, 2023-м и 2024-м. В 2020-м мероприятие не проводилась из-за пандемии, а в 2022-м номинации не было.
Екатерина Чеснокова/РИА Новости Премия RU.TV сейчас.
За 13 лет многое изменилось. С 2013-го событие проходит не осенью, а в мае. С 2012-го по 2023-й местом его проведения был зал Crocus City Hall, но из-за теракта 22 марта 2024-го дальнейшее сотрудничество с площадкой стало невозможным. В этом году шоу состоялось во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках».
В этот раз организаторы решились на смелый шаг и заменили в оформлении сцены и дорожки привычную мадженту на белый. Цвет символизировал чистоту, доверие, искренность и совершенство. Музыканты и гости откликнулись на девиз рекламной кампании «Приходи в белом — стань частью шоу» и выбрали белоснежные наряды.
Кроме того, выступления звезд на фоне многоуровневых декораций были связаны единой драматургией в жанре мюзикла от режиссера Алексея Голубева, постановщика номеров для «Евровидения». Главные роли в спектакле «О музыке и о любви» сыграли ведущие церемонии — актерская пара Ивана Чуйкова и Агаты Муцениеце. Сюжет крутился вокруг их отношений, песни становились продолжением диалогов артистов. Награждение победителей проводилось на отдельном пьедестале.
Екатерина Чеснокова/РИА Новости.
Тема семьи стала главной на церемонии-2024. Мероприятие посетили несколько ярких пар — уже упомянутые Пресняков и Подольская, Ханна и Пашу, ST и Ассоль. Елена Север, член совета директоров «Русской медиагруппы» (владельца RU.TV), не раз выступающая в качестве ведущей шоу, пришла с сыновьями Юрием и Владимиром Киселевыми — известными певцами ЮрКиссом и ВладиМиром.
Главными триумфаторами вечера оказались Сергей Лазарев с наградами за «Лучшую песню» и «Лучший кавер/ремейк» и Мари Краймбрери. Она победила в категориях «Лучшая певица» и «Лучшее концертное шоу». И если такой исход можно называть предсказуемым, то за «Лучший старт RU.TV» стоит порадоваться. Им признали 19-летнего артиста Amirchik. Таким образом, за гламуром и показательной зрелищностью RU.TV не забывает поощрять звезд, добившихся успеха не так давно. Для индустрии это, безусловно, важно.
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