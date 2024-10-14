Белорусский зубр переехал к невесте в резиденцию российского Деда Мороза

Зоосад в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге пополнился зубром Базальтом. Как сообщает Посольство Беларуси в России, зубра привезли из Минска, чтобы создать пару с самкой Майей, которая тоже в зоосаде новичок.
Сейчас Базальт, который хорошо перенес дальнюю дорогу в 1650 километров, на карантине.
«Пополнение коллекции краснокнижными зубрами проходит по программе Союза зоопарков и аквариумов России “Формирование и сохранение популяции зубров”, целью которой является создание самовоспроизводящейся, генетически стабильной искусственной популяции зубра», отметили в посольстве.
Мы писали, что синоптик Дмитрий Рябов предупредил о заморозках до −3 и резком похолодании с 14 по 20 октября в Беларуси. «Осень решила вернуться к своей климатической норме» (здесь подробнее).