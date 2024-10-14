Дмитрий Демешин осмотрел новые трамваи и троллейбусы, прибывшие в Хабаровск

«Уверен, жители и гости нашего края по достоинству оценят новые трамваи, троллейбусы. Новая техника обновит парк электротранспорта на территории Хабаровска. Каждый пятый транспорт города станет электрическим. Это удобно. Новые троллейбусы могут в автономном режиме могут проехать более 20 км. Это позволит достигать даже тех районов Хабаровска, где у нас не проложены электрические сети», — поделился глава региона.
Глава региона также высоко оценил характеристики новых трамваев, на которых будет удобно передвигаться мамам с колясками и маломобильным пассажирам.
«Отличные трамваи, которые разгоняются до скорости свыше 50 км/ч. И наши пассажиры смогут быстрее добираться до конечной остановки следования. Трамвай очень удобный внутри: есть возможность зарядить любое мобильное устройство, подключения к Wi-Fi, есть электронное табло, на котором показываются остановки и скорость транспорта. Будем и дальше развивать программу обновления трамваев!», — поделился Дмитрий Демешин.
Кроме того, по поручению Дмитрия Демешина мэрией города разработан план развития инфраструктуры городского электротранспорта до 2028 года. В соответствии с ним отремонтируют около 80 километров железнодорожных путей и заменят полтора десятка тяговых подстанций. Также в следующем году в Хабаровске начнется замена автобусов за счет частного бизнеса. До 2026 года планируется обновить 450 автобусов.