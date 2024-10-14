Дмитрий Демешин осмотрел новые трамваи и троллейбусы, прибывшие в Хабаровск

«Уверен, жители и гости нашего края по достоинству оценят новые трамваи, троллейбусы. Новая техника обновит парк электротранспорта на территории Хабаровска. Каждый пятый транспорт города станет электрическим. Это удобно. Новые троллейбусы могут в автономном режиме могут проехать более 20 км. Это позволит достигать даже тех районов Хабаровска, где у нас не проложены электрические сети», — поделился глава региона.