«Вытаскиваем закоулки человеческой души»: режиссер Владиславс Наставшевс поставил в Перми знаменитую оперу Чайковского

Премьера «Пиковой дамы» вызвала ажиотаж в Перми. Билеты на все четыре показа были распроданы полностью. Для тех, кто не смог попасть на спектакль «вживую», театр организовал прямую онлайн-трансляцию в Rutube-канале. Планировать же посещение самой оперы теперь можно только на будущий год. В этом году спектаклей «Пиковая дама» больше не будет.