«Вытаскиваем закоулки человеческой души»: режиссер Владиславс Наставшевс поставил в Перми знаменитую оперу Чайковского

Первой премьерой нового сезона в театре оперы и балета стала «Пиковая дама» (12+). Вновь знакомое сочетание — Чайковский, Пушкин, Наставшевс. Два года назад режиссер Владиславс Наставшевс поставил в пермском театре «Евгения Онегина» — спектакль, вызвавший неоднозначную реакцию публики, но завоевавший «Золотую маску». И вот новая работа режиссера.
Действие спектакля происходит в каком-то неопределенном времени, что подчеркивают костюмы персонажей — здесь фраки соседствуют с мини-платьями, а сценография отличается минимализмом.
— В опере уживаются по меньшей мере пять эпох: XVIII век Графини, XVIII век как время действия оперы, XIX век пушкинской повести, XIX век Чайковского — и ХХ век, открытия которого предвосхитила «Пиковая дама», — объясняют постановщики.
Серый человек на сером фоне — таким впервые предстает перед зрителями Герман. Где-то там, за полупрозрачным занавесом кипит бурная светская жизнь. И Герман украдкой заглядывает туда, где его богатые приятели развлекаются, пьют, небрежно проигрывают за вечер тысячи рублей. Он может только смотреть со стороны, завидуя и мечтая однажды разбогатеть.
Партию Германа в разных составах исполняли Борис Рудак и приглашенный солист Сергей Поляков. В 2020 году Сергей Поляков дебютировал в Большом театре России именно в этой партии.
— В спектакле в Перми мы затрагиваем действительно важные аспекты, — рассказал певец. — Тема азарта и жажды богатства очень социальная, и хочется использовать все возможные средства выразительности, но порой музыка протестует против них. И режиссер это чувствует. Мы пытаемся достать какие-то, возможно, глубоко спрятанные закоулки человеческой души, при этом не входя в конфликт с музыкальным материалом.
Неожиданно одной из центральных ролей стала Прилепа (персонаж интермедии «Искренность пастушки» из 2-го действия), она же Маша — горничная Лизы. Прилепа молча присутствует во многих сценах, символизируя неизбежность судьбы. Это она подталкивает Лизу на последнее свидание с Германом и наблюдает за карточной баталией в игорном доме.
Премьера «Пиковой дамы» вызвала ажиотаж в Перми. Билеты на все четыре показа были распроданы полностью. Для тех, кто не смог попасть на спектакль «вживую», театр организовал прямую онлайн-трансляцию в Rutube-канале. Планировать же посещение самой оперы теперь можно только на будущий год. В этом году спектаклей «Пиковая дама» больше не будет.