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Десятки школ остаются закрытыми в Екатеринбурге из-за пневмонии

В Екатеринбурге на карантине из-за пневмонии по-прежнему закрыто 28 школ, среди них престижные лицеи и гимназии. Ученики получают образование дистанционно. Об этом ЕАН заявили в мэрии.

На дистант переведены:

  • школы № 66, 113, 27, 46, 67, 112, 95, 61, 80,138, 175, 91, 167, 77, 178, 84, 87, 106, 105, 71;
  • лицеи № 3, 128, 159, 130;
  • гимназии 202, 161, 39, 13.

Также не работает детсад № 451.

В Роспотребнадзоре по Свердловской области сообщили, что возбудителем инфекционных заболеваний среди школьников Екатеринбурга стала микоплазма. Одной из причин роста заболеваемости является общее ослабление иммунитета после пандемии, отметил в разговоре с ЕАН врач Александр Соловьев. Кроме того, в первый год пандемии коронавирус лечили определенной группой антибиотиков, которые назначают и при атипичной пневмонии. Однако за этот период ее штаммы потеряли чувствительность к этим препаратам.

образование