Десятки школ остаются закрытыми в Екатеринбурге из-за пневмонии

На дистант переведены:
- школы № 66, 113, 27, 46, 67, 112, 95, 61, 80,138, 175, 91, 167, 77, 178, 84, 87, 106, 105, 71;
- лицеи № 3, 128, 159, 130;
- гимназии 202, 161, 39, 13.
Также не работает детсад № 451.
В Роспотребнадзоре по Свердловской области сообщили, что возбудителем инфекционных заболеваний среди школьников Екатеринбурга стала микоплазма. Одной из причин роста заболеваемости является общее ослабление иммунитета после пандемии, отметил в разговоре с ЕАН врач Александр Соловьев. Кроме того, в первый год пандемии коронавирус лечили определенной группой антибиотиков, которые назначают и при атипичной пневмонии. Однако за этот период ее штаммы потеряли чувствительность к этим препаратам.