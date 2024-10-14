Туристический налог для приезжих гостей введут во Владивостоке

Во Владивостоке планируют ввести туристический налог. Согласно проекту, действовать он начнет с 1 января 2025 года, при этом будет повышаться каждый год, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Сборы от налога пойдут в бюджет города, а направят его на обустройство туристической инфраструктуры. По информации мэрии, в 2025 году он составит 1% от стоимости проживания гостя в городе, в 2026 году увеличится до 2%, в 2027 — 3%, 2028 — 4%, в 2029 — 5%. Причем действовать эти ставки будут в течение туристического сезона, то есть с 1 июля по 30 сентября.
«При установлении туристического налога по предварительным расчетам доход в бюджет города по налогу в 2025 году составит более 75 миллионов рублей. Отметим, что туристический налог будут платить компании и ИП, которые оказывают гостиничные услуги и чьи объекты включены в специальный реестр», — рассказали в мэрии.
С 1 января следующего года туристический налог также будет действовать и на Камчатке. Как рассказали в пресс-службе местного правительства, распространится он на все регионы края. Взиматься он будет только с приезжих гостей, на жителей самого полуострова он не распространяется.