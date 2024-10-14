Туристический налог для приезжих гостей введут во Владивостоке

Сборы от налога пойдут в бюджет города, а направят его на обустройство туристической инфраструктуры. По информации мэрии, в 2025 году он составит 1% от стоимости проживания гостя в городе, в 2026 году увеличится до 2%, в 2027 — 3%, 2028 — 4%, в 2029 — 5%. Причем действовать эти ставки будут в течение туристического сезона, то есть с 1 июля по 30 сентября.