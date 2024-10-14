Главное за неделю: завершение музыкальной карьеры Валерии, новый титул Тейлор Свифт и неизданный клип Канье Уэста

Смесь ностальгии и драмы — так можно описать прошедшую неделю. Да, и такое бывает. Какие новости навеяли нам тоску по прошлому, а какие потрепали нервы, можете прочитать в нашем новом дайджесте.
Валерия выпустит свой последний альбом весной следующего года. По крайней мере на прощание немного своей музыки она нам подарит. «У всего есть свое начало и свой конец», — так философски описал уход певицы из музыки Иосиф Пригожин, продюсер и супруг Валерии.
Вы наверняка где-нибудь слышали умиротворяющие эмбиент-треки Øneheart. Возможно, вы не знали, но настоящее имя этого артиста — Дмитрий Волынкин, и родился он в Тамбовской области. Сейчас его студийник Midnight Journey (2024), созданный в коллаборации с Antent и Dean Korso, участвует в голосовании на номинацию «Грэмми» — самой желанной премии для музыкантов. Но, как заявил сам Дмитрий, добившийся такого сумасшедшего успеха, без его коллег Александра Маслова и Константина Корсакова (они же Antent и Dean Korso) «ничего бы не получилось».
Все мы любим считать чужие деньги, но такие суммы даже представить сложно. Состояние Тейлор Свифт оценивается в 1,6 миллиарда долларов, что делает ее самой богатой женщиной-музыкантом современности. Однако даже ей есть куда еще расти. Какие исполнители оказались богаче Тейлор Свифт, можете прочитать здесь.
Лучше поздно, чем никогда. Клип на песню RoboCop (2008) Канье Уэста, снятый, по всей видимости, в конце нулевых, неожиданно проскользнул в сеть только сейчас. Кто знает, может, Йе прячет от нас еще парочку музыкальных видео.
Цоя любят все, и Звук не исключение. В поддержку выставки «Виктор Цой. Легенда», проходящей в Санкт-Петербурге, HiFi-стриминг представил уникальный раздел, в котором можно послушать эксклюзивный контент, связанный с творчеством культового музыканта. Подробнее об этом можете прочитать здесь.
Страница группы «Пошлая Молли» в VK Релиз недели.
Пошлая Молли — RATT#WHORE.
Рок-группа, возглавляемая Кириллом Бледным, наконец-то выпустила что-то большее чем сингл (последний их EP «PAYCHEСK» вышел аж в 2020-м).
Новая музыки от «Пошлой Молли» ощущается как ветерок из прошлого. Не зря же в соцсетях вирусится выпущенная ими ранее «Адская колыбельная», под которую зуммеры и миллениалы вспоминают времена своей «юности». Однако в мини-альбоме присутствуют и необычные для коллектива музыкальные приемы, например сочетание фолка и рока. Таким образом, RATT#WHORE понравится и давним фанатам группы, и слушателям, ищущим чего-то незаурядного.
Evan Agostini/Getty Images Материал недели Королева с кровавым шлейфом: самые дикие теории заговора о связи Бейонсе с Diddy.
Многие узнали, кто такой Diddy, только благодаря скандалу, захлестнувшему все новостные издания. Чтобы вы не потерялись в теориях, в нашем большом материале мы подробно объяснили, что вообще произошло и как с этой громкой историей связана культовая поп-певица Бейонсе. Рекомендуем всем любителям триллеров и детективов.
Быть в курсе трендов нам помогает Звук. В стриминге каждую неделю обновляются плейлисты с новинками и молодыми исполнителями, а еще есть эксклюзивные возможности для слушателей, например вживую увидеть любимых артистов или стать участником крутых мероприятий.
Полный доступ к Звуку открывается подпиской «СберПрайм». Самое классное: в нее уже входят и другие сервисы, скидки и преимущества от партнеров, за которые не нужно доплачивать. Для читателей Звук Медиа действует специальное предложение.