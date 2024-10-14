Главное за неделю: завершение музыкальной карьеры Валерии, новый титул Тейлор Свифт и неизданный клип Канье Уэста

Вы наверняка где-нибудь слышали умиротворяющие эмбиент-треки Øneheart. Возможно, вы не знали, но настоящее имя этого артиста — Дмитрий Волынкин, и родился он в Тамбовской области. Сейчас его студийник Midnight Journey (2024), созданный в коллаборации с Antent и Dean Korso, участвует в голосовании на номинацию «Грэмми» — самой желанной премии для музыкантов. Но, как заявил сам Дмитрий, добившийся такого сумасшедшего успеха, без его коллег Александра Маслова и Константина Корсакова (они же Antent и Dean Korso) «ничего бы не получилось».