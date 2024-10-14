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Главное за неделю: завершение музыкальной карьеры Валерии, новый титул Тейлор Свифт и неизданный клип Канье Уэста

так можно описать прошедшую неделю. Да, и такое бывает. Какие новости навеяли нам тоску по прошлому, а какие потрепали нервы, можете прочитать в нашем новом дайджесте.
Источник: Звук

Смесь ностальгии и драмы — так можно описать прошедшую неделю. Да, и такое бывает. Какие новости навеяли нам тоску по прошлому, а какие потрепали нервы, можете прочитать в нашем новом дайджесте.

Новости недели Пригожин заявил о завершении карьеры певицы Валерии

Валерия выпустит свой последний альбом весной следующего года. По крайней мере на прощание немного своей музыки она нам подарит. «У всего есть свое начало и свой конец», — так философски описал уход певицы из музыки Иосиф Пригожин, продюсер и супруг Валерии.

Музыкант Øneheart рассказал, как попал в голосование на номинацию «Грэмми»

Вы наверняка где-нибудь слышали умиротворяющие эмбиент-треки Øneheart. Возможно, вы не знали, но настоящее имя этого артиста — Дмитрий Волынкин, и родился он в Тамбовской области. Сейчас его студийник Midnight Journey (2024), созданный в коллаборации с Antent и Dean Korso, участвует в голосовании на номинацию «Грэмми» — самой желанной премии для музыкантов. Но, как заявил сам Дмитрий, добившийся такого сумасшедшего успеха, без его коллег Александра Маслова и Константина Корсакова (они же Antent и Dean Korso) «ничего бы не получилось».

Тейлор Свифт признана самой богатой женщиной-музыкантом в мире

Все мы любим считать чужие деньги, но такие суммы даже представить сложно. Состояние Тейлор Свифт оценивается в 1,6 миллиарда долларов, что делает ее самой богатой женщиной-музыкантом современности. Однако даже ей есть куда еще расти. Какие исполнители оказались богаче Тейлор Свифт, можете прочитать здесь.

В сети появился неизданный клип Канье Уэста на трек RoboCop

Лучше поздно, чем никогда. Клип на песню RoboCop (2008) Канье Уэста, снятый, по всей видимости, в конце нулевых, неожиданно проскользнул в сеть только сейчас. Кто знает, может, Йе прячет от нас еще парочку музыкальных видео.

Звук представил тематический раздел в поддержку выставки «Виктор Цой. Легенда»

Цоя любят все, и Звук не исключение. В поддержку выставки «Виктор Цой. Легенда», проходящей в Санкт-Петербурге, HiFi-стриминг представил уникальный раздел, в котором можно послушать эксклюзивный контент, связанный с творчеством культового музыканта. Подробнее об этом можете прочитать здесь.

Выступление группы «Пошлая Молли»

Страница группы «Пошлая Молли» в VK Релиз недели.

Пошлая Молли — RATT#WHORE.

Рок-группа, возглавляемая Кириллом Бледным, наконец-то выпустила что-то большее чем сингл (последний их EP «PAYCHEСK» вышел аж в 2020-м).

Новая музыки от «Пошлой Молли» ощущается как ветерок из прошлого. Не зря же в соцсетях вирусится выпущенная ими ранее «Адская колыбельная», под которую зуммеры и миллениалы вспоминают времена своей «юности». Однако в мини-альбоме присутствуют и необычные для коллектива музыкальные приемы, например сочетание фолка и рока. Таким образом, RATT#WHORE понравится и давним фанатам группы, и слушателям, ищущим чего-то незаурядного.

Diddy, Бейонсе и Jay-Z на CFDA After-Party в Нью-Йорке, 7 июня 2004 года

Evan Agostini/Getty Images Материал недели Королева с кровавым шлейфом: самые дикие теории заговора о связи Бейонсе с Diddy.

Многие узнали, кто такой Diddy, только благодаря скандалу, захлестнувшему все новостные издания. Чтобы вы не потерялись в теориях, в нашем большом материале мы подробно объяснили, что вообще произошло и как с этой громкой историей связана культовая поп-певица Бейонсе. Рекомендуем всем любителям триллеров и детективов.

Быть в курсе трендов нам помогает Звук. В стриминге каждую неделю обновляются плейлисты с новинками и молодыми исполнителями, а еще есть эксклюзивные возможности для слушателей, например вживую увидеть любимых артистов или стать участником крутых мероприятий.

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