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Волгоградцев предупредили о погодных аномалиях в период отопительного сезона

Сотрудники Гидрометцентра РФ спрогнозировали вероятные температуры на новый период холодов.

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: РИА "Новости"

По оценкам метеорологов, в Волгоградской области октябрь выдастся теплее нормы. Регион находится в красной зоне, что на себе прочувствовали местные жители, наслаждаясь почти по-летнему теплым началом второго осеннего месяца.

В ноябре Волгоградская область переместится в сектор карты с бледно-голубым цветом, что означает температуру ниже среднегодовых значений. В конце сезона столбики термометров будут показывать −1….3 градуса ночью и до +4 градусов днем. В прошлом году ноябрь оказался чуть более теплым.

Зимние месяцы не удивят волгоградцев аномальными морозами или жарой. В декабре, январе, феврале прогнозируют температуру, которая соответствует среднегодовым значениям. Для декабря это −7 градусов ночью и до −2 градусов днем, для января и февраля: −10,7 градуса по ночам и −4,5 градуса в дневное время.

«В течение отопительного периода в большинстве регионов Российской Федерации высока вероятность значительных колебаний температуры воздуха, которые будут формировать условия для развития опасных метеорологических явлений», — отметили синоптики Гидрометцентра.

Напомним, В Волгограде отопительный сезон начнется с 17 октября. Городские котельные уже приступили к подаче тепла. Пока ресурс поступает в социально значимые учреждения по заявкам руководителей.