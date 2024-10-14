Волгоградцев предупредили о погодных аномалиях в период отопительного сезона

Зимние месяцы не удивят волгоградцев аномальными морозами или жарой. В декабре, январе, феврале прогнозируют температуру, которая соответствует среднегодовым значениям. Для декабря это −7 градусов ночью и до −2 градусов днем, для января и февраля: −10,7 градуса по ночам и −4,5 градуса в дневное время.