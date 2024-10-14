ГПК: около 1,5 тыс. единиц транспорта ожидают въезда в ЕС

Самым загруженным направлением остается литовское — въезда ожидают 1120 грузовиков. За выходные дни в Литву проследовало 26% фур от нормы. Меньше всего грузового транспорта оформили сотрудники пункта пропуска «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог») — 16% или 3 авто из 20 в час. Контрольные службы погранперехода «Шальчининкай» (сопредельный «Бенякони») с пятницы приняли на свою территорию 37% большегрузов.



Через латвийский пункт пропуска «Патерниеки» (сопредельный «Григоровщина») в страны ЕС за два дня въехало 56% грузовиков.



Очередь легковушек фиксируется перед польским погранпереходом «Тересполь» (сопредельный «Брест») и литовским «Шальчининкай» (сопредельный «Бенякони»). Въезда на сопредельную территорию ожидают 250 легковушек. С пятницы Польша приняла на свою территорию 40% транспорта от нормы, Литва — 46%.