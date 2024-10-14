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Движение машин в центре Таганрога ограничили из-за ремонта водопровода

На улице Петровской в Таганроге ограничили проезд транспорта.

Источник: Комсомольская правда

На одной из центральных улиц Таганрога ограничили проезд транспорта. Это связано с капремонтом водопровода, сообщила в Telegram глава города Светлана Камбулова.

— Движение ограничено по четной стороне улицы Петровской от переулка Мечниковского до переулка Малый Садовый, — проинформировала Светлана Камбулова.

Управленец подчеркнула, что провести необходимые работы без ограничений невозможно.

Добавим, специалисты городского водоканала собираются обновить 675 метров трубопровода, от Малого Садового до Итальянского. Этот участок имеет 100-процентный износ. Задачу должны выполнить до конца декабря 2024 года.