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Погода в Омской области разочарует жителей, но потом внезапно удивит

Установившийся в Омской области холод, похоже, не спешит покидать регион.

Сейчас в Олбани: +8° 2 м/с 87% 746 мм рт. ст. +7°
Источник: РИА "Новости"

Как можно понять по предварительному прогнозу сервиса визуализации погоды «Вентускай.ком», в ближайшие дни погода разочарует жителей: холода задержатся, а ожидаемое потепление затянет со своим приходом. Утренняя температура в Омске день за днем будет составлять около −4 градусов Цельсия, повышаясь днем примерно до +2 °C. Такая ситуация продлится по меньшей мере до конца недели, а затем, после двух дней чуть более теплой погоды, похолодает еще сильнее. Например, утром 24 октября по Омской области ожидается до −9 градусов Цельсия.

Но после такой ситуации погода, по мнению автора, внезапно удивит жителей. Так, днем в субботу, 26 октября, в регион придет потепление. Еще утром на севере области ожидаются снег и замерзающий дождь, а уже днем ресурс предвещает на юге области до +8 градусов Цельсия. Как долго продлится такое тепло, пока неясно.

*Прогноз актуален на момент публикации, возможны изменения.