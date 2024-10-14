Погода в Омской области разочарует жителей, но потом внезапно удивит

Как можно понять по предварительному прогнозу сервиса визуализации погоды «Вентускай.ком», в ближайшие дни погода разочарует жителей: холода задержатся, а ожидаемое потепление затянет со своим приходом. Утренняя температура в Омске день за днем будет составлять около −4 градусов Цельсия, повышаясь днем примерно до +2 °C. Такая ситуация продлится по меньшей мере до конца недели, а затем, после двух дней чуть более теплой погоды, похолодает еще сильнее. Например, утром 24 октября по Омской области ожидается до −9 градусов Цельсия.