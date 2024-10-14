В красноярской школе № 50 высадили сиреневую аллею

«Зеленую дружину СГК» здесь ждали. Школьники подготовили площадку для саженцев и необходимый инвентарь. Чтобы кустарники прижились и весной радовали своей зеленью и легким сиреневым ароматом, перед стартом мероприятия все участники внимательно прослушали инструктаж от наставников.
«В школе мы проводим большую часть времени. Утром учимся, а вечером приходим прогуляться. Хочется, чтобы здесь было не только интересно, но и красиво. И важно, что эту красоту мы создаем своими руками», — Шохина Орифова, ученица 9 «а» класса школы № 50.
Озеленять территорию и создавать уют ребятам помогали волонтеры: к акции присоединились представители Русского географического общества. В этом году организация активно поддерживает экомарафон.
Татьяна Родина, руководитель молодежного центра Красноярского краевого отделения русского географического общества: «Такие акции очень важны — это экологическое просвещение, воспитание молодежи, формирование у ребят экопривычек».
Артем Речицкий, председатель комиссии по экологии Красноярского городского совета: «Приятно наблюдать, как “Зеленая дружина” набирает обороты. С каждым годом растет количество участников и увеличивается число зеленых насаждений в городе. Высаживать деревья в школе всегда здорово. Здесь они лучше всего приживаются, потому что ребята за ними присматривают и ухаживают. Мы не планируем останавливаться, будем развиваться и дальше».
«В этой школе акцию мы проводим второй год подряд. Это не случайно. Ребята показали, что они ответственные. Весь прошлый сезон они бережно ухаживали за деревьями, и все кустарники прижились. Я уверен, что высаженные в этом сезоне сирени тоже будут хорошо себя чувствовать и уже весной порадуют своей красотой. Вместе мы украшаем город, делаем его уютным и чистым», — сказал Сергей Иванов, директор Красноярской теплосети (филиал Енисейской ТГК-13).
Традицию озеленять города энергетики поддерживают с 2015 года. За этот период уже высажено около семи тысяч деревьев.