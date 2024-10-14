В красноярской школе № 50 высадили сиреневую аллею

«В этой школе акцию мы проводим второй год подряд. Это не случайно. Ребята показали, что они ответственные. Весь прошлый сезон они бережно ухаживали за деревьями, и все кустарники прижились. Я уверен, что высаженные в этом сезоне сирени тоже будут хорошо себя чувствовать и уже весной порадуют своей красотой. Вместе мы украшаем город, делаем его уютным и чистым», — сказал Сергей Иванов, директор Красноярской теплосети (филиал Енисейской ТГК-13).