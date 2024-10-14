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В красноярской школе № 50 высадили сиреневую аллею

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Экоакция «Зеленая дружина» по высадке саженцев деревьев прошла в школе № 50 Ленинского района в Красноярске. Сотрудники Сибирской генерирующей компании вместе с учениками высадили сиреневую аллею. 54 кустарника украсили пешеходную зону учебного заведения.

Источник: Енисейский филиал СГК

«Зеленую дружину СГК» здесь ждали. Школьники подготовили площадку для саженцев и необходимый инвентарь. Чтобы кустарники прижились и весной радовали своей зеленью и легким сиреневым ароматом, перед стартом мероприятия все участники внимательно прослушали инструктаж от наставников.

«В школе мы проводим большую часть времени. Утром учимся, а вечером приходим прогуляться. Хочется, чтобы здесь было не только интересно, но и красиво. И важно, что эту красоту мы создаем своими руками», — Шохина Орифова, ученица 9 «а» класса школы № 50.

Озеленять территорию и создавать уют ребятам помогали волонтеры: к акции присоединились представители Русского географического общества. В этом году организация активно поддерживает экомарафон.

Татьяна Родина, руководитель молодежного центра Красноярского краевого отделения русского географического общества: «Такие акции очень важны — это экологическое просвещение, воспитание молодежи, формирование у ребят экопривычек».

Артем Речицкий, председатель комиссии по экологии Красноярского городского совета: «Приятно наблюдать, как “Зеленая дружина” набирает обороты. С каждым годом растет количество участников и увеличивается число зеленых насаждений в городе. Высаживать деревья в школе всегда здорово. Здесь они лучше всего приживаются, потому что ребята за ними присматривают и ухаживают. Мы не планируем останавливаться, будем развиваться и дальше».

Напомним, что старт экомарафону был дан две недели назад. За это время зеленая волна прокатилась по городам Красноярск и Зеленогорск. Совместными усилиями высажено около 200 деревьев и собрано 2300 тонн макулатуры, которую направили на переработку.

«В этой школе акцию мы проводим второй год подряд. Это не случайно. Ребята показали, что они ответственные. Весь прошлый сезон они бережно ухаживали за деревьями, и все кустарники прижились. Я уверен, что высаженные в этом сезоне сирени тоже будут хорошо себя чувствовать и уже весной порадуют своей красотой. Вместе мы украшаем город, делаем его уютным и чистым», — сказал Сергей Иванов, директор Красноярской теплосети (филиал Енисейской ТГК-13).

Традицию озеленять города энергетики поддерживают с 2015 года. За этот период уже высажено около семи тысяч деревьев.

экология